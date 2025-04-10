РБК: посещаемость кинотеатров в России упала до минимума за последние три года

Посещаемость кинотеатров в России упала до минимума за последние три года. Как сообщает РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, по итогам первого квартала число проданных билетов оказалось самым низким за последние три года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии