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РБК: посещаемость кинотеатров в России упала до минимума за последние три года

РБК: посещаемость кинотеатров в России упала до минимума за последние три года

Посещаемость кинотеатров в России упала до минимума за последние три года. Как сообщает РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, по итогам первого квартала число проданных билетов оказалось самым низким за последние три года.

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