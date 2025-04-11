Самолёт, на котором мог лететь Уиткофф, сел в Санкт-Петербурге

Стив Уиткофф может встретиться с Владимиром Путиным в северной столице.Сегодня западные СМИ сообщили, что спецпосланник Трампа по решению украинского вопроса Стив Уиткофф вылетел в Россию, предположительно, для встречи с лидером России.