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Долги россиян захотели собирать с их детей

Долги россиян в скором времени могу начать собирать с их детей. Соответствующий вопрос сейчас рассматривает экономическая коллегия Верховного суда в рамках иска от финансового управляющего одного из граждан, проходящих процедуру банкротства физлиц.

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