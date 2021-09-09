Долги россиян захотели собирать с их детей

Долги россиян в скором времени могу начать собирать с их детей. Соответствующий вопрос сейчас рассматривает экономическая коллегия Верховного суда в рамках иска от финансового управляющего одного из граждан, проходящих процедуру банкротства физлиц.
Долги россиян в скором времени могу начать собирать с их детей. Соответствующий вопрос сейчас рассматривает экономическая коллегия Верховного суда в рамках иска от финансового управляющего одного из граждан, проходящих процедуру банкротства физлиц.
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