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"Неужели рыжего Толика посадят?"

"Неужели рыжего Толика посадят?"

  Бывший россиянин, потом израильтянин Чубайс засветился нынче в Дубае. - Вы еврей по маме? - Нет.

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Комментарии
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лина любимцева
Толык прЫдэ - порадок навэдэ!!!
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11 час.
лл
лина любимцева
Вы думаете, что они там каждый по-одиночке богатели?  ОНИ СООБЩА грабили и тащили, и не виновных там НЕТ!!
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11 час.
Борис Викторович
Пока у этих сволочей есть такая крыша на самом верху, им в России ничего не грозит.
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11 час.

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