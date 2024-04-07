В Архангельской области сохранится переменчивая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, сегодня днём ожидается снегопад, а на юге области - мокрый снег и дождьСогласно прогнозу Северного УГМС, сегодня днём ожидается снегопад, а на юге области - мокрый снег и дождьСиноптики обещают ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду.