7 фильмов, которые меняют мировоззрение

Кинематограф несет в себе огромную силу воздействия на человеческое сознание. Некоторые фильмы способны не просто развлечь или впечатлить зрителя, но и радикально изменить его мировоззрение, предложив новый взгляд на привычные вещи.
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