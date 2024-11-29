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Приморцам озвучили космическую сумму на обслуживание двух главных мостов Владивостока

Приморцам озвучили космическую сумму на обслуживание двух главных мостов Владивостока

Крупные инженерные объекты и главные символы дальневосточной столицы – Золотой мост и низководный мост требуют вложений, в частности затрат на обслуживание, которые обойдутся почти в 720 миллионов рублей за два года, сообщает PRIMPRESS.

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