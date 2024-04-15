Система репутации преступников Star Wars Outlaws повлияет на динамичные события в о...

Система репутации преступников Star Wars Outlaws повлияет на динамичные события в открытом миреОт хаттов и пайков до Багрового рассвета, Империи и многих других – главная героиня Star Wars Outlaws Кей Весс на протяжении игрового сюжета будет иметь дело с множеством различных фракций, каждая из которых сильна и… источник.
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