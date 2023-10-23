ЦАХАЛ: участники пропалестинских акций не понимают ситуацию в секторе Газа

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил, что в пропалестинских акциях, которые проходят в ряде стран мира, принимают участие "либо те, кто не осведомлен о том", что происходит в секторе Газа, "либо люди, полные ненависти к Израилю".
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