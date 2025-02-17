Conversation: криминально-любовные романы отвечают на запросы аудитории

Об этом сообщает портал The Conversation. Международная команда учены изучила феномен криминально-романтической литературы и выяснила, почему сочетание напряженных детективных сюжетов и любовных историй привлекает миллионы читателей по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии