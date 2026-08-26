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Царьград

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Вот для чего нужен был "Старлинк": Готов силовой сценарий захвата мира, шутки кончились

Вот для чего нужен был "Старлинк": Готов силовой сценарий захвата мира, шутки кончились

Интересно, как там поживают любители рассуждать о том, что Маск не то мошенник, не то шоумен без профильного ракетостроительного образования? США теряют экономическое доминирование и переходят к силовому с помощью "Старлинка".

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