Вот для чего нужен был "Старлинк": Готов силовой сценарий захвата мира, шутки кончились

Интересно, как там поживают любители рассуждать о том, что Маск не то мошенник, не то шоумен без профильного ракетостроительного образования? США теряют экономическое доминирование и переходят к силовому с помощью "Старлинка".
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