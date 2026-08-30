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На этой неделе в России отмечали День кинематографа

И Крым — не просто декорация, а колыбель отечественного кино. Именно здесь, в Ялте, в 1911 году режиссёр Александр Ханжонков задумал первую полнометражную ленту — «Оборону Севастополя», а легендарная ялтинская студия стала лабораторией, где рождались трюки и технические эксперименты.

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