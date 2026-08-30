На этой неделе в России отмечали День кинематографа

И Крым — не просто декорация, а колыбель отечественного кино. Именно здесь, в Ялте, в 1911 году режиссёр Александр Ханжонков задумал первую полнометражную ленту — «Оборону Севастополя», а легендарная ялтинская студия стала лабораторией, где рождались трюки и технические эксперименты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел дать крупну...
- В Симферополе муж...
- Хотел дать крупну...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым