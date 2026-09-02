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Газета.ру

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В школе Новой Москвы подросток с холодным оружием пытался совершить нападение

В школе Новой Москвы подросток с холодным оружием пытался совершить нападение

Подросток с особенностями здоровья пронес в здание школы №1392 им. Д. В. Рябинкина в Новой Москве холодное оружие.

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