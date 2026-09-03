Юрий Кузнецов и его формула красноречивого спокойствия

Сегодня исполняется 80 лет замечательному артисту. Мало кто умеет так красноречиво, так содержательно молчать, как Юрий Кузнецов, полюбившийся массовому зрителю прежде всего за роль подполковника Петренко по кличке «Мухомор» в исполинском сериале «Улицы разбитых фонарей».