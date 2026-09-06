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Число погибших при крушении катамарана FiloJet у побережья Северного Кипра достигло 14 человек

Обстоятельства крушения Скоростной паром FiloJet компании Filo Denizcilik, следовавший из города Гирне в турецкий порт Ташуджу, затонул у берегов Северного Кипра.

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