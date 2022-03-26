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«Ньюкасл» интересуется Стракошей. Летом вратарь может уйти из «Лацио» бесплатно

Голкипер «Лацио» Томас Стракоша может продолжить карьеру в АПЛ. 27-летним албанцем интересуется «Ньюкасл», клуб запросил информацию об игроке, сообщает журналист Николо Скира.

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