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  • Андрей ПандовРихтер
    Мы все должны друг другу. Старшие младшим и наоборот. Но всё хорошо в меру. Кормить старого отца сын обязан, а поить ...Кто придумал, что...
  • Владимир Алтайцев
    Это  же какой сволочь юбыть надо, чтобы утверждать, ч то дети ничего не должны родителям? Все  эти  сволочи  выступаю...Кто придумал, что...
  • Владимир Соколов
    за такие рассуждения стоит уничтожить. как заразу проникшую в организм.  за утверждение-потому что никто из нас не по...Кто придумал, что...

Кто придумал, что дети ничего не должны родителям, а должны только потреблять ресурсы?

Кто придумал, что дети ничего не должны родителям, а должны только потреблять ресурсы?

Морена, насколько правдивы люди, которые говорят, что ничего не ждут от своих детей? Не ожидают помощи, напротив, готовят ещё подрастаюших наследников к мысли, чтобы в старости отдали их в казенные учреждения, чтобы лишний раз не напрягаться.

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Комментарии
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Владимир Соколов
за такие рассуждения стоит уничтожить. как заразу проникшую в организм.  за утверждение-потому что никто из нас не подписывался на свое рождение сознательно. Это решение практически на 100% принимают родители, и они же несут за него ответственность, а мы несем ответственность за наших детей. стоит вообще четвертовать.
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13 час.
Владимир Алтайцев
Это  же какой сволочь юбыть надо, чтобы утверждать, ч то дети ничего не должны родителям? Все  эти  сволочи  выступают  за  разрушение, уничтожение института семьи, а потом и за уничтожение  страны.
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12 час.
Андрей ПандовРихтер
Мы все должны друг другу. Старшие младшим и наоборот. Но всё хорошо в меру. Кормить старого отца сын обязан, а поить водкой нет. Лечить мать дочь обязана, а выслушивать её мнение о зяте нет. Учить ребёнка родители обязаны, а отмазывать от армии нет. Ежели кто хочет вернуть домострой - пусть засунет его себе в жопу. Наши ребята сегодня воюют не за это.
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12 час.

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