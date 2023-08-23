Кто придумал, что дети ничего не должны родителям, а должны только потреблять ресурсы?

Владимир Соколов за такие рассуждения стоит уничтожить. как заразу проникшую в организм. за утверждение-потому что никто из нас не подписывался на свое рождение сознательно. Это решение практически на 100% принимают родители, и они же несут за него ответственность, а мы несем ответственность за наших детей. стоит вообще четвертовать.

Владимир Алтайцев Это же какой сволочь юбыть надо, чтобы утверждать, ч то дети ничего не должны родителям? Все эти сволочи выступают за разрушение, уничтожение института семьи, а потом и за уничтожение страны.