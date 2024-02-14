Слух: Разработку Xbox нового поколения возглавляет команда Surface Согласно слух...

Слух: Разработку Xbox нового поколения возглавляет команда SurfaceСогласно слухам, циркулирующим в сети, разработкой Xbox следующего поколения руководит другая команда, а не та, которая курировала создание нынешних консолей.
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