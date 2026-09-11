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Иркутск Сегодня

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Александр Ведерников: Сохранение здоровья наших защитников – задача государственной важности

В Свирске обсудили организацию медицинского сопровождения участников специальной военной операции. Председатель Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главного врача Свирской городской больницы Николаем Ступиным.

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