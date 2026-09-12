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Аргументы недели

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Глава РСПП заявил что ключевая ставка перестала быть главной темой для бизнеса

Глава РСПП заявил что ключевая ставка перестала быть главной темой для бизнеса

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин прокомментировал решение Банка России сохранить ключевую ставку на прежнем уровне.

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