Глава РСПП заявил что ключевая ставка перестала быть главной темой для бизнеса

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин прокомментировал решение Банка России сохранить ключевую ставку на прежнем уровне.
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