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«Самотлорнефтепромхим» не смог оспорить доначисление платы за вред экологии ХМАО на 9,3 млрд рублей

«Самотлорнефтепромхим» не смог оспорить доначисление платы за вред экологии ХМАО на 9,3 млрд рублей

Арбитражный суд Тюменской области отказал компании «Самотлорнефтепромхим» — одному из крупных подрядчиков нефтяной отрасли — в удовлетворении требований к Северо-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора.

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