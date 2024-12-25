Бабушка погибла в Белгородской области, закрыв собой внука при атаке ВСУ

Губернатор Белгородской области Александр Гладков сообщил, что добровольческий отряд "Барс-Белгород" продолжает формироваться, и рассказал об одном из добровольцев – Михаиле, мать которого погибла год назад во время обстрела регионального центра ракетами ВСУ.