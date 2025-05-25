В Калужской области сбили 19 беспилотников

Вечером 24 мая и в ночь на 25 мая Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, 24 мая в период с 20 часов и до полуночи системы ПВО уничтожили 5 БПЛА: по одному на территориях Боровского, Жуковского, Козельского районов, а также 2 - в Тарусском районе.