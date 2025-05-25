Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Калужской области сбили 19 беспилотников

В Калужской области сбили 19 беспилотников

Вечером 24 мая и в ночь на 25 мая Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, 24 мая в период с 20 часов и до полуночи системы ПВО уничтожили 5 БПЛА: по одному на территориях Боровского, Жуковского, Козельского районов, а также 2 - в Тарусском районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх