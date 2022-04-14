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Финансист Паранич предостерег от приобретения наличной валюты для инвестиций

Финансист Паранич предостерег от приобретения наличной валюты для инвестиций

pixabay.com Россияне снова получили возможность приобретать наличную валюту в банках страны. Кому может быть выгодно обменивать рубли на доллары и евро, рассказал директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич.

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