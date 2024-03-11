Управление по вопросам миграции информирует

Гражданам Российской Федерации, имеющим действующие заграничные паспорта при смене персональных данных, рекомендуем осуществлять замену заграничных паспортов с целью исключения возникновения конфликтных ситуаций при пересечении границы Российской Федерации.
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