Путин назначил Михаила Гудкова на должность заместителя командующего ВМФ России

Президент России Владимир Путин 27 марта в ходе встречи с моряками АПЛ «Архангельск» в Мурманске сообщил о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ ВС РФ Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом России.
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