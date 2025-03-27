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Путин назначил Михаила Гудкова на должность заместителя командующего ВМФ России

Путин назначил Михаила Гудкова на должность заместителя командующего ВМФ России

Президент России Владимир Путин 27 марта в ходе встречи с моряками АПЛ «Архангельск» в Мурманске сообщил о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ ВС РФ Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом России.

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