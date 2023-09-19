smi.today

4 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша
    Никогда здесь ничего не импортозаместят, что бы не делали (если делают, вдруг такое желание) все получается ортопедич...Никакой IKEA: Чин...
  • Потапов Сергей
    кому то серьезному фак показывала 🙂Травма среднего п...
  • Валентин Щербаков
    Ну, вот кто такой этот лживый старый безмозглый пердун Байден, он через пять минут забыл что говорил его суфлёр.....Путин отреагирова...

В четырех областях восточной Украины ввели воздушную тревогу

В четырех областях восточной Украины ввели воздушную тревогу

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что на территории ряда подконтрольных нацистским формированиям регионов, которые расположены на Востоке державы, начали свою работу сигнализирующие о возникновении тревожного режима системы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх