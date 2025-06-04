Врач Гайдина: Лампы для маникюра повышают риск развития меланомы

Ультрафиолетовые лампы для маникюра, которые необходимы для сушки гель-лака, способны буквально за 10 минут обеспечить руки дозой энергии, эквивалентной рекомендуемому суточному пределу для работников на открытом воздухе.
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