Врач Гайдина: Лампы для маникюра повышают риск развития меланомы

Новости внутренней и внешней политики в России

Ультрафиолетовые лампы для маникюра, которые необходимы для сушки гель-лака, способны буквально за 10 минут обеспечить руки дозой энергии, эквивалентной рекомендуемому суточному пределу для работников на открытом воздухе.