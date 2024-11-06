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Региональная Юридическая Служба

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Путин защитит «Могучий русский язык»

Путин защитит «Могучий русский язык»

©Администрация президента РФ / Kremlin.ru Важные новости России за неделю  сообщают о том, что в  своем выступлении на заседании Совета по поддержке русского языка Президент России Владимир Путин подчеркнул фундаментальную роль русского языка в формировании духовной и национальной идентичности страны.

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