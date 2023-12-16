Мигранты жгли костры всю ночь: что происходит на границе с Финляндией

Рассказываем, что происходит на границе с Финляндией.Ночь на пограничном переходе Ваалимаа прошла без происшествий, и, как сообщает финское издание Yle, ни одной попытки мигрантов прорваться через границу не зафиксировано.
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