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Город шутит: 16 кадров, которые сложились сами

Город шутит: 16 кадров, которые сложились сами

Случайности, которые выглядят как постановкаПорой фотографу не приходится ничего выдумывать. Достаточно просто оказаться в нужной точке в нужный миг — и заурядная городская сцена вдруг оборачивается маленькой историей.

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