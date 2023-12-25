Ученые нашли зуб мегалодона, корторый жил более трех миллионов лет назад

Он сохранил эмаль и губчатую мякоть внутри.Ученые из Университета Вайоминга нашли на дне океана нетронутый зуб мегалодона, древнейшей и самой большой хищной акулы, которая жила примерно 3,5 млн лет назад.
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