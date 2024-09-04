РФПИ и XY Group договорились о совместных инвестициях в Дальний Восток и Арктику

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и международная корпорация XY Group объявляют о партнерстве для совместных инвестиций в проекты на территории Дальнего Востока и Арктики, сообщает пресс-служба РФПИ.
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