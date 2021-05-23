Экс-координатор штаба Навального раскрыл схему присвоения донатов ФБК

Зачисление средств на счета фондов не противоречит их последующему присвоению. Экс-координатор штаба Навального в Саратове (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Михаил Мурыгин рассказал, каким образом в ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) присваивали донаты.