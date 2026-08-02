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Царьград

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Стрельба в Волгодонске: задержан подозреваемый, двое раненых

Стрельба в Волгодонске: задержан подозреваемый, двое раненых

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы, произошедшей 1 августа в Волгодонске. По имеющимся данным, вечером у дома на улице Максима Горького между мужчиной и местными жителями возник конфликт.

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