Стрельба в Волгодонске: задержан подозреваемый, двое раненых

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы, произошедшей 1 августа в Волгодонске. По имеющимся данным, вечером у дома на улице Максима Горького между мужчиной и местными жителями возник конфликт.
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