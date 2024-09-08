Полиция нашла у челябинца на садовом участке контрафактные сигареты на три миллиона рублей

В Челябинске полицейские изъяли более 23 тысяч пачек немаркированных сигарет на 3,2 млн рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, незаконной торговлей занимался 31-летний житель Челябинска.
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