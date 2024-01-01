Как испечь самый вкусный Новогодний торт. Просто и быстро: вся семья будет в восторге

Новогодний стол, как правило, наполнен большим количеством угощений, в особенности, салатов. Если в сам день праздника гости и семья сыты, то на утро мы уже не радуем близких вкусностями, а доедаем остатки новогодних яств.
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