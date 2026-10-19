Александр ШУСТОВ Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев 13 октября в ходе заседания комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции жогорку кенеша (парламента) заявил об отказе принимать нелегальных мигрантов из Афганистана и Африки, оказавшихся на территории Евросоюза, в обмен на возможность трудоустройства для киргизских мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- После ДТП с участием сына замминистра на Porsche с хозяина старенькой иномарки требуют миллионы рублей
- Ностальгия по высшей мере наказания – рекордный рост хищений из бюджета
- Архитектура влияния: почему возведение крупных религиозных комплексов в немусульманских российских регионах требует жесткого общественного контроля
Свежие комментарии
- ВП Каждую копейку от...
- ВП "Якутию сдают. Ко...
- Государство выдел...
В итоге рано или поздно они окажутся в России
Во бардак в мире! Раз в рот, раз в зад. Были две системы СССР и США, в мире был некий порядок в сравнении с этим нынешним сумасшедшим домом в который превратили матушку Землю. А всё из-за корысти и ненасытных хавальников, а также личных понтов господ во всём мире, которые съехали с катушек. У нас это особо чувствуется.
Домой всех по домам, наводить порядок в родных странах .