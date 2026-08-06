Стратегический резерв нефти США продолжает истощаться Запасы обновили минимум с февраля 1983 года, опустившись до 304,8 млн баррелей.
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Стратегический резерв нефти США продолжает истощаться Запасы обновили минимум с февраля 1983 года, опустившись до 304,8 млн баррелей.
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