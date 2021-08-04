Как в воду канул: мужчина пропал полгода назад в Уссурийске

Жителя Уссурийска не могут найти уже полгода. В последний раз 32-летний Алексей Войнов выходил на связь в феврале 2021 года, но родственники не теряют надежды найти его живым, сообщает ИА UssurMedia.
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