Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Вот так, еле-еле, один раз, те кто помоложе, подтягиваются.Военнослужащие Эн...
  • галина
    Какие у них у всех довольные и сытые лица ( не хрчется грубо выражаться).Алексеев: Чтобы у...
  • Konstantin Петров
    А старые города в Сибири куда девать? И кто будет заселять новые?Министр обороны Р...

Как в воду канул: мужчина пропал полгода назад в Уссурийске

Как в воду канул: мужчина пропал полгода назад в Уссурийске

Жителя Уссурийска не могут найти уже полгода. В последний раз 32-летний Алексей Войнов выходил на связь в феврале 2021 года, но родственники не теряют надежды найти его живым, сообщает ИА UssurMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх