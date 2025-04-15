Большинство россиян считают, что в сети нельзя раскрывать данные банковских карт

В исследовании приняло участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет Большинство интернет-пользователей в России считают, что при общении в сети из персональных данных нельзя раскрывать данные банковских карт, подсчитали для РИА Новости специалисты «Авито».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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