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Петербургский дневник

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Большинство россиян считают, что в сети нельзя раскрывать данные банковских карт

Большинство россиян считают, что в сети нельзя раскрывать данные банковских карт

В исследовании приняло участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет Большинство интернет-пользователей в России считают, что при общении в сети из персональных данных нельзя раскрывать данные банковских карт, подсчитали для РИА Новости специалисты «Авито».

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