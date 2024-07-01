Дайджест дня: виноградный Maserati, рекордный Koenigsegg и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электрический кабриолет Maserati GranCabrio Folgore обзавелся спецверсией Tignanello в честь одноименного итальянского вина.
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