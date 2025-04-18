В Беларуси доля безналичных платежей составляет практически 61 проц.

Минск, 18 апреля /Синьхуа/ -- Доля безналичных платежей в Беларуси составляет практически 61 проц. Об этом заявил в четверг председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко в эфире белорусского телеканала "Первый информационный".
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