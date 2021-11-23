Происшествия

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В Пермском крае полиция присоединилась к Всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

22-летний Увайс Магомадов пять лет тому назад готовил себя к войне с неверными. Теперь, неверным называет свой путь и сильно раскаивается.

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