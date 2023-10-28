В России вновь растет популярность Хэллоуина

ВА

Виктор Александров

Ало, гараж! Кто такой «маркетплейс»? Уже принят закон о защите русского языка! Маркет, кстати, от английского “Market” в его арабском произношении, и означает базар, рынок. А «плейс»? А «ритейлеры»? Уже принят закон о защите русского языка! Это я к тому, что пока на Украине продолжается СВО, всех нас переформатируют. Однажды, в 2020 году, на телевидении была рассказана история появления в России рекламы с участием кота Бориса. Наши говорят: у нас не бывает котов Борисов. Бывает кот Васька. Надо рекламу переделать. А чукчи нерусские отвечают: - Ничего переделывать мы не будем. Мы вас будем переформатировать. … Именно переформатируют! По всем возможным и невозможным направлениям. Это война империи подлости против русских в долгую. Если этому не противодействовать, то будет так, как с русскими на Украине и в Прибалтике, как на диком Западе. Переформатируют, подсовывая нам англоязычные слова-дублёры, что является нарушением первого закона логики – закона тождества. А ещё предательство СССР Россией 12 июня 1990 года мы с радостью празднуем как «День России». Не пора ли остановиться? Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.