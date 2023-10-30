ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Мужчина никому и ничего не должен" — гордо заявляют те, кто хочет выжать максимум из отношений с женщиной

Психолог Александр Романов Довольно часто вижу в комментариях немного обиженных мужчин.

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Комментарии
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Владимир Соколов
я так и не понял))он ее ребенок или муж?))
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15 час.

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