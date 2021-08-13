Как «сломать» мозг иностранцу: показала мужу фильм Кин-дза-дза!, что он из него понял?

ЮлияКиноКак «сломать» мозг иностранцу: показала мужу фильм Кин-дза-дза!, что он из него понял? Это самый странный и неоднозначный фильм эпохи СССР. Многие его смотрели, но не все оценили киноленту по достоинству.Вернуться к статье95НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKkaterinaouchakovaОчень вам благодарна за это возвращение в прошлоеYvanВеликолепный фильм. Лучший за последние годы существования СССР.Татьяна ТучакФильм о нашем будущем, а не о прошлом. Это в СССР надо было себя вести соответственно перед начальством? А теперь дверь ногой открываем в кабинеты? Глупость!Владимир МурушкинЭто в СССР надо было себя вести соответственно перед начальством - Главный посыл статьиTania ЕременкоДля меня этот фильм - шедевр!DDdesa desaКто не жил в СССР,врядли до конца поймет ( или даже ощутит ) весь трагокомизм этой супер картины. Я могу смотреть этот фильм без конца.Алексей СмирновЭтот фильм гораздо ближе к временам нынешним. чем к социалистическим, так что понять его сможет большинство.Алексей СмирновИностранец и впрямь туповат, этот фильм гораздо ближе к временам нынешним. чем к социалистическим.ЕБЕвгения БравоТолько после моего взросления и переосмысления поняла этот шедевр! В юности не воспринимала, казалось бредом. Поэтому фильм надо пересматривать через время.Комментировать
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