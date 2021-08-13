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Как «сломать» мозг иностранцу: показала мужу фильм Кин-дза-дза!, что он из него понял?

Как «сломать» мозг иностранцу: показала мужу фильм Кин-дза-дза!, что он из него понял?

Это самый странный и неоднозначный фильм эпохи СССР. Многие его смотрели, но не все оценили киноленту по достоинству.

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katerinaouchakova
Очень вам благодарна за это возвращение в прошлое
Yvan
Великолепный фильм. Лучший за последние годы существования СССР.
Татьяна Тучак
Фильм о нашем будущем, а не о прошлом. Это в СССР надо было себя вести соответственно перед начальством? А теперь дверь ногой открываем в кабинеты? Глупость!
Владимир Мурушкин
Это в СССР надо было себя вести соответственно перед начальством - Главный посыл статьи
Tania Еременко
Для меня этот фильм - шедевр!
desa desa
Кто не жил в СССР,врядли до конца поймет ( или даже ощутит ) весь трагокомизм этой супер картины. Я могу смотреть этот фильм без конца.
Алексей Смирнов
Этот фильм гораздо ближе к временам нынешним. чем к социалистическим, так что понять его сможет большинство.
Алексей Смирнов
Иностранец и впрямь туповат, этот фильм гораздо ближе к временам нынешним. чем к социалистическим.
Евгения Браво
Только после моего взросления и переосмысления поняла этот шедевр! В юности не воспринимала, казалось бредом. Поэтому фильм надо пересматривать через время.

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