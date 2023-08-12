В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей

Николай Кузнецов

Это что-то, мало того, что она просто психологически не подходит на эту работу, так это ещё и бандеровка. Тут надо доискиваться, кто её на эту работу продвинул и их наказывать, а её оказывается просто отстранили. С таким правосудием победа будет за нами, но явно не благодаря нашему правосудию. Какое-то левосудие, этой бандеровке по сути ничего не будет, бандеровца, унижавшего школьника с буквой Z, тоже можно сказать простили. Так и всех бандеровцев потихоньку простят с Зелей и остальными до кучи