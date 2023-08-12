«Мерзкие русские дети, я их ненавижу»: вожатая в крымском лагере оскорбляет детей Артем Иванов Она учится в харьковском вузе Вожатая Мария из крымского детского лагеря «Мультфильм» издевается над детьми, толкает их и срывается на ребятах.
В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей
Комментарии
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В
Владимир
Выявлять и просто уничтожать!!! Или кто то против?
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13 час.
Борис Виленский
Почему такие допускаются к детям? Почему бездействуют ОВД и другие органы власти???????????????????????????
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13 час.
Николай Кузнецов
Это что-то, мало того, что она просто психологически не подходит на эту работу, так это ещё и бандеровка. Тут надо доискиваться, кто её на эту работу продвинул и их наказывать, а её оказывается просто отстранили. С таким правосудием победа будет за нами, но явно не благодаря нашему правосудию. Какое-то левосудие, этой бандеровке по сути ничего не будет, бандеровца, унижавшего школьника с буквой Z, тоже можно сказать простили. Так и всех бандеровцев потихоньку простят с Зелей и остальными до кучи
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13 час.
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