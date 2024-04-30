Киев попытался атаковать Крым только что привезенными ракетами ATACMS

ВСУ предприняли попытку массированной атаки полуострова американскими ракетами повышенной дальности.Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о попытках ВСУ минувшей ночью атаковать Крым несколькими баллистическими ракетами ATACMS.
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