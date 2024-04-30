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Царьград

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Киев попытался атаковать Крым только что привезенными ракетами ATACMS

Киев попытался атаковать Крым только что привезенными ракетами ATACMS

ВСУ предприняли попытку массированной атаки полуострова американскими ракетами повышенной дальности.Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о попытках ВСУ минувшей ночью атаковать Крым несколькими баллистическими  ракетами ATACMS.

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