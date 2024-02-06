Путин подписал указ о назначении крупного чиновника в Приморье

В Приморье назначен новый начальник регионального Управления Росгвардии, сообщает PRIMPRESS. Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю назначен указом Президента Российской Федерации.
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